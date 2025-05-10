"ДСК Трансстрой" выиграл миллиардный контракт на ремонт дорог в Самаре

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определил подрядчика, который отремонтирует дороги в городе в текущем году.
Напомним, речь шла о двух лотах суммарной стоимостью более 1 млрд рублей (540,77 млн рублей и 547,02 млн рублей). На торги заявились 5 и 6 компаний, однако по обоим лотам победителем стало ООО "ДСК Трансстрой", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контрактов.
С полным перечнем дорог, подпадающих под ремонт в текущем году, можно ознакомиться на сайте мэрии Самары по ссылке.
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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.