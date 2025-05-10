"ДСК Трансстрой" выиграл миллиардный контракт на ремонт дорог в Самаре

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определил подрядчика, который отремонтирует дороги в городе в текущем году.

Напомним, речь шла о двух лотах суммарной стоимостью более 1 млрд рублей (540,77 млн рублей и 547,02 млн рублей). На торги заявились 5 и 6 компаний, однако по обоим лотам победителем стало ООО "ДСК Трансстрой", предложившее выполнить услуги по максимальной цене контрактов.

С полным перечнем дорог, подпадающих под ремонт в текущем году, можно ознакомиться на сайте мэрии Самары по ссылке.