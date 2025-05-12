В Самарской области будут судить фальшивого инвалида

В Кинельский районный суд отправят уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2018 г. мужчина предоставил в бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области фиктивные документы, на основании которых получил инвалидность второй группы и пенсию по инвалидности. Так, с сентября 2018 г. по апрель 2024 г. он незаконно получил более 900 тыс. рублей.