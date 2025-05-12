В Самарской области будут судить фальшивого инвалида

В Кинельский районный суд отправят уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2018 г. мужчина предоставил в бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области фиктивные документы, на основании которых получил инвалидность второй группы и пенсию по инвалидности. Так, с сентября 2018 г. по апрель 2024 г. он незаконно получил более 900 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы