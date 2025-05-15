В Самарской области в ночь на 16 мая ожидаются заморозки

Приволжское УГМС объявило оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

"Ночью 16 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С", — отмечается в сообщении.

МЧС России напоминает жителям не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

"Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой", — рассказали в ведомстве.