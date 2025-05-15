В Самарской области 14 мая погода побила 60-летний рекорд по количеству осадков

В среду, 14 мая, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков в 6 населенных пунктах.

В Авангарде и Кинель-Черкассах был побит рекорд 58-летней давности (от 1967 года) с отклонением в 8 и 6,3 мм соответственно.

В Челно-Вершинах последний раз 14 мая было настолько дождливо в 1979 году, в АГЛОСе — в 1997-м, а в Серноводске — в 2023 г.