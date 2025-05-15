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Музеи и выставки Культура

Союз художников России объявил программу на Ночь музеев

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 мая, в Выставочном зале Союза художников России пройдет акция "Ночь музеев".

Программа предусматривает мероприятия с 12:00 до 20:00.

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