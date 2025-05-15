Союз художников России объявил программу на Ночь музеев

В субботу, 17 мая, в Выставочном зале Союза художников России пройдет акция "Ночь музеев".
Программа предусматривает мероприятия с 12:00 до 20:00.
В субботу, 17 мая, в Выставочном зале Союза художников России пройдет акция "Ночь музеев".
Программа предусматривает мероприятия с 12:00 до 20:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
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