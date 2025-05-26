Фермера из Самарской области обвиняют в необоснованном получении субсидий

Прокуратура Исаклинского района утвердила обвинение 68-летнему директору сельхозпредприятия, которому вменяют в вину мошенничество и покушение на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в августе и октябре 2024 г. мужчина дважды обращался в районную администрацию за возмещением затрат на молочное скотоводство за II и III кварталы 2024 года. При этом он представил ложные сведения о количестве поголовья коров и на основании этого дважды получил субсидию на общую сумму 799 тыс. рублей.

В ноябре 2024 г. он подал аналогичное заявление на возмещение затрат за I квартал 2024 года. На этот раз администрация района отказала в связи с неполнотой представленных документов.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд.