Фермера из Самарской области обвиняют в необоснованном получении субсидий

Прокуратура Исаклинского района утвердила обвинение 68-летнему директору сельхозпредприятия, которому вменяют в вину мошенничество и покушение на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в августе и октябре 2024 г. мужчина дважды обращался в районную администрацию за возмещением затрат на молочное скотоводство за II и III кварталы 2024 года. При этом он представил ложные сведения о количестве поголовья коров и на основании этого дважды получил субсидию на общую сумму 799 тыс. рублей.
В ноябре 2024 г. он подал аналогичное заявление на возмещение затрат за I квартал 2024 года. На этот раз администрация района отказала в связи с неполнотой представленных документов.
Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы