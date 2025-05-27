В субботу, 31 мая, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет третья лекция цикла "Архитектура в кадре" (12+). Ее тема — "Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино" (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
Очередная встреча цикла "Архитектура в кадре" будет посвящена образам (анти)утопии в мировом кино. На лекции речь пойдет как об известных фильмах — "Метрополис" (1927, 12+) Фрица Ланга, "Бегущий по лезвию" (1982, 18+) Ридли Скотта, "Кин-дза-дза!" (1986, 12+) Георгия Данелия — так и о менее знакомых картинах, которые пророчески предсказали архитектурные формы жизни, окружающие теперь каждого из нас.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMiJRM
В воскресенье, 1 июня, в 16.00 состоится обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
Вход на мероприятие — 150 руб (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях "Заварки".
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее