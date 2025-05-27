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В музее-галерее "Заварка" пройдет третья лекция цикла "Архитектура в кадре"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 мая, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет третья лекция цикла "Архитектура в кадре" (12+). Ее тема — "Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино" (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Фото: галерея Заварка

Очередная встреча цикла "Архитектура в кадре" будет посвящена образам (анти)утопии в мировом кино. На лекции речь пойдет как об известных фильмах — "Метрополис" (1927, 12+) Фрица Ланга, "Бегущий по лезвию" (1982, 18+) Ридли Скотта, "Кин-дза-дза!" (1986, 12+) Георгия Данелия — так и о менее знакомых картинах, которые пророчески предсказали архитектурные формы жизни, окружающие теперь каждого из нас.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMiJRM

В воскресенье, 1 июня, в 16.00 состоится обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).

Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

Вход на мероприятие — 150 руб (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях "Заварки".

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