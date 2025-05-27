Тольяттинка обокрала няню своего ребенка

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 32-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии следствия, 8 марта 2025 г. уже имевшая судимости тольяттинка собралась в гости и по рекомендации пригласила няню посидеть с ребенком. Когда девушка пришла, обвиняемая предложила ей переодеться и снять золотые украшения, чтобы ребенок не повредил их. Потерпевшая сняла цепочку с крестиком и оставила их в кармане брюк, которые повесила на вешалку в прихожей. Клиентка же забрала украшения себе, а потом сдала в комиссионный магазин за 70,2 тыс. рублей. При этом реальный ущерб составил 139 тыс. рублей.