"ЗИМ Галерея" начинает цикл бесплатных пешеходных экскурсий

В пятницу, 30 мая, начнется цикл пешеходных экскурсий "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" (12+), организованных "ЗИМ Галереей". Прогулки по знаковым архитектурным объектам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и пр. Ленина будут проходить все лето в партнерстве с самарским бюро "Город-курорт".

Экскурсия "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры Армена Арутюнова для концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея". В 2024 г. аналогичный цикл экскурсий проходил с июня по октябрь в рамках фестиваля "ЗИМфест. Наследие модернизма".

За одну прогулку участники познакомятся с историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.

Все экскурсии бесплатные, но необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено, поэтому организаторы просят регистрироваться, только если вы действительно сможете посетить мерогприятие.

30 мая, в 18:30, сбор группы у центрального входа в самарский филиал Третьяковской галереи (ул. Ново-Садовая, 149).