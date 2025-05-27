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Преступления Происшествия

Тольяттинец ограбил церковную лавку и пытался познакомиться с девушками с помощью электрошокера

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух грабежах. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии следствия, 1 декабря 2024 г. в пьяном виде мужчина дома № 44 по ул. Маршала Жукова хотел познакомиться с двумя женщинами. При этом он показал им электрошокер, из-за чего дамы решили поспешно уйти. Тольяттинец преследовал одну из них, забежал за жертвой в подъезд, требовал пустить его переночевать, а затем отобрал телефон стоимостью 12 тыс. руб. и убежал. На выходе из подъезда он услышал сирену патрульного автомобиля, выбросил мобильник и ретировался.

Второе преступление произошло 28 февраля 2025 года. Пьяный мужчина в церковной лавке на ул. Степана Разина, 42а сделал вид, что интересуется самой дорогой цепочкой. Поняв, что тольяттинец не планирует платить за украшение и не хочет его отдавать, сотрудница лавки преградила выход и потребовала вернуть товар. Злоумышленник оттолкнул ее и убежал. Украденную серебряную цепочку стоимостью 5,6 тыс. руб. он сдал в ломбард за 900 руб., на которые купил алкоголь.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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