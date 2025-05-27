Тольяттинец ограбил церковную лавку и пытался познакомиться с девушками с помощью электрошокера

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух грабежах. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии следствия, 1 декабря 2024 г. в пьяном виде мужчина дома № 44 по ул. Маршала Жукова хотел познакомиться с двумя женщинами. При этом он показал им электрошокер, из-за чего дамы решили поспешно уйти. Тольяттинец преследовал одну из них, забежал за жертвой в подъезд, требовал пустить его переночевать, а затем отобрал телефон стоимостью 12 тыс. руб. и убежал. На выходе из подъезда он услышал сирену патрульного автомобиля, выбросил мобильник и ретировался.

Второе преступление произошло 28 февраля 2025 года. Пьяный мужчина в церковной лавке на ул. Степана Разина, 42а сделал вид, что интересуется самой дорогой цепочкой. Поняв, что тольяттинец не планирует платить за украшение и не хочет его отдавать, сотрудница лавки преградила выход и потребовала вернуть товар. Злоумышленник оттолкнул ее и убежал. Украденную серебряную цепочку стоимостью 5,6 тыс. руб. он сдал в ломбард за 900 руб., на которые купил алкоголь.