Музей им. Рязанова проведет мероприятия ко Дню защиты детей

В воскресенье, 1 июня, в Сквере Эльдара Рязанова состоится несколько мероприятий для семейной аудитории, приуроченных ко Дню защиты детей и в рамках выставки "Будь готов!" (6+).
В 12.00 начнется игротека "В поисках золотого ключика" (6+). Участники смогут поиграть в оригинальную советскую настольную игру-бродилку по мотивам сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключение Буратино" (0+). По сюжету игры Буратино и его друзья должны попасть в кукольный театр "Молния" на представление, но на пути их будут подстерегать разные препятствия — злой Карабас-Барабас, коварные лиса Алиса и кот Базилио. Также дети поиграют и в другие советские настольные игры, например, "Колокольчик" и "В путь, друзья".
В 14.00 пройдет мастер-класс "Жил высокий гражданин" (6+). Юные участники познакомятся со знаменитым великаном дядей Степой — популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Дети вместе с родителями создадут свой уникальный коллаж с дядей Степой и другими персонажами.
Также в воскресенье пройдут тематические кинопоказы. В 15.00 начнется показ фильма "Первоклассница" (реж. Илья Фрэз, 1948, 0+), а в 17.00 — "Слон и веревочка" (реж. Илья Фрэз, 1945, 6+).
Вход на все мероприятия свободный, предварительная запись не требуется.
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