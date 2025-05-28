Фальшивый ФСБшник выманил у пенсионера из Самарской области $8 тыс. и 60 тыс. рублей

В Самарской области жертвой мошенников стал 84-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В апреле пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ, и убедил потерпевшего, что его деньгами, лежащими в банке, хотят воспользоваться мошенники. Звонивший предложил снять все средства со счета и передать для сохранности "правоохранителю". После этого к пенсионеру приехал некий человек и забрал $8 тыс. и 60 тыс. рублей. Однако деньги в сохранности все же не оказались.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы