Фальшивый ФСБшник выманил у пенсионера из Самарской области $8 тыс. и 60 тыс. рублей

В Самарской области жертвой мошенников стал 84-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ, и убедил потерпевшего, что его деньгами, лежащими в банке, хотят воспользоваться мошенники. Звонивший предложил снять все средства со счета и передать для сохранности "правоохранителю". После этого к пенсионеру приехал некий человек и забрал $8 тыс. и 60 тыс. рублей. Однако деньги в сохранности все же не оказались.