Сотрудница ПВЗ в Новокуйбышевске крала вещи из посылок и перепродавала в ломбард

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней бывшей работницы одного из пунктов выдачи интернет-заказов, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Полицейские, рассмотрев заявление владельца ПВЗ о хищении материальных ценностей, провели комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий. Изучив полученные результаты, правоохранители установили, что ранее судимая за мошенничество местная жительница в августе прошлого года устроилась на работу в пункт выдачи заказов. Достоверно зная процедуру заказа товара через интернет-приложение и имея возможность с помощью рабочей программы контролировать поступление, нахождение и возврат товара, она делала заказы от своего имени, получала посылки и оформляла возврат. Забирая золотые изделия и товары для дома себе, на склад отправляла пустые коробки. Впоследствии похищенное реализовывала в комиссионных магазинах, распоряжаясь полученными денежными средствами по собственному усмотрению.

Владелец ПВЗ, получив официальное уведомление о многочисленных случаях пропажи товаров от представителей интернет — платформы и не сумев самостоятельно справиться с ситуацией, обратился за помощью в полицию.

Согласно представленным потерпевшим документам, противоправными действиями злоумышленницы ему причинен материальный ущерб в размере 280 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного следствия уволенная работодателем женщина возместила ему часть ущерба в размере 115 тыс. рублей.