Сотрудницу Самарского колледжа железнодорожного транспорта обвиняют во взяточничестве

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В Железнодорожный районный суд Самары отправилось уголовное дело бывшей заведующей заочного отделения Самарского колледжа железнодорожного транспорта. Ее обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.