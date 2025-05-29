Сотрудницу Самарского колледжа железнодорожного транспорта обвиняют во взяточничестве

В Железнодорожный районный суд Самары отправилось уголовное дело бывшей заведующей заочного отделения Самарского колледжа железнодорожного транспорта. Ее обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в 2023–2024 гг. женщина получала от студентов деньги за проставление положительных оценок без проверки знаний. В сумме ей передали более 300 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы