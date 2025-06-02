Из Самарской области в Казахстан экстрадировали разыскиваемого более 20 лет наркоторговца

В Самарской области задержали и экстрадировали в Казахстан мужчину, которого власти республики разыскивали два десятилетия за организацию крупного канала поставок наркотиков, сообщает gazeta.ru со ссылкой на генпрокуратуру Казахстана.

По данным ведомства, еще в 2003 г. в Кызылординской и Карагандинской областях была раскрыта преступная группа, занимавшаяся перевозкой героина и опия из Узбекистана через Казахстан в Россию. Тогда изъяли 35 кг героина и 28 кг опия.

Несколько участников группы задержали, однако один из них скрылся и все это время находился в розыске. Следствие считает, что он лично участвовал в перевозке наркотиков.

Спустя 20 лет мужчину нашли в России. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.