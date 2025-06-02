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Преступления Происшествия

Мошенники выманили у самарской школьницы 3 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали двоих 23-летних жителей Белгорода по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД Росси по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 46-летняя женщина, злоумышленники обманули ее несовершеннолетнюю дочь. Неизвестные несколько раз звонили жертве и сначала говорили, что ей нужно восстановить доступ в электронный дневник. Потом с другого номера позвонил "оператор", сказавший, что кто-то взломал страницу девочки в соцсетях и нужно назвать код из СМС.

Несовершеннолетняя так и сделала. Потом ей позвонили еще и с угрозами, что мошенники взломали аккаунт матери и пытаются украсть деньги. В итоге, чтобы спасти сбережения, школьница взяла дома наличные и через банкомат перевела их на "безопасный счет". Ущерб составил более 3 млн рублей.

Полицейские начали расследовать дело и вышли на жителей Белгорода. Молодые люди выполняли функцию "дропперов". Они получали деньги от жертв и потом переводили на счета "работодателя". Сейчас задержанных отправили под стражу.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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