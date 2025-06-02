Мошенники выманили у самарской школьницы 3 млн рублей

Тольяттинские полицейские задержали двоих 23-летних жителей Белгорода по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД Росси по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 46-летняя женщина, злоумышленники обманули ее несовершеннолетнюю дочь. Неизвестные несколько раз звонили жертве и сначала говорили, что ей нужно восстановить доступ в электронный дневник. Потом с другого номера позвонил "оператор", сказавший, что кто-то взломал страницу девочки в соцсетях и нужно назвать код из СМС.

Несовершеннолетняя так и сделала. Потом ей позвонили еще и с угрозами, что мошенники взломали аккаунт матери и пытаются украсть деньги. В итоге, чтобы спасти сбережения, школьница взяла дома наличные и через банкомат перевела их на "безопасный счет". Ущерб составил более 3 млн рублей.

Полицейские начали расследовать дело и вышли на жителей Белгорода. Молодые люди выполняли функцию "дропперов". Они получали деньги от жертв и потом переводили на счета "работодателя". Сейчас задержанных отправили под стражу.