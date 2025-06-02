Самарчанку обвиняют в получении выплат на выдуманных детей

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение 27-летней женщине. Ей вменяют мошенничество при получении выплат.
По версии следствия, в 2021 г. женщина предоставила в органы ЗАГСа ложные сведения о рождении ребенка и оформила выплаты на него. Эту процедуру она повторила в 2022 году. В итоге женщина получила на несуществующих детей в общей сложности 921 тыс. рублей.
Во время следствия самарчанка частично возместила ущерб — 524 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы