Самарчанку обвиняют в получении выплат на выдуманных детей

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение 27-летней женщине. Ей вменяют мошенничество при получении выплат.

По версии следствия, в 2021 г. женщина предоставила в органы ЗАГСа ложные сведения о рождении ребенка и оформила выплаты на него. Эту процедуру она повторила в 2022 году. В итоге женщина получила на несуществующих детей в общей сложности 921 тыс. рублей.

Во время следствия самарчанка частично возместила ущерб — 524 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.