Очередной позвонивший в мессенджере "правоохранитель" выманил у самарца 900 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, в результате которого пострадал 66-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец убедил потерпевшего, что злоумышленники получили доступ к его личной странице на Госуслугах и деньгам. Для сохранности сбережений якобы необходимо было срочно перевести их на "безопасный счет". Самарец так и сделал и лишился 900 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы