Очередной позвонивший в мессенджере "правоохранитель" выманил у самарца 900 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, в результате которого пострадал 66-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец убедил потерпевшего, что злоумышленники получили доступ к его личной странице на Госуслугах и деньгам. Для сохранности сбережений якобы необходимо было срочно перевести их на "безопасный счет". Самарец так и сделал и лишился 900 тыс. рублей.