Программа "Наш двор–район–город" стартует в Самаре 9 июня. Ее инициаторами стали участники комитета "Самара–450" в рамках разработки стратегии развития областной столицы.

Несколько месяцев на 165 площадках во дворах многоквартирных домов и на общественных пространствах пройдет порядка полутысячи мероприятий для жителей Самары.

Встречи с жителями станут продолжением стратегических сессий, которые ранее состоялись в экспертном сообществе. На них обсуждались вопросы, связанные с актуальными проблемами города и пути их решения, а также перспективы развития Самары в ближайшее десятилетие. Теперь свои предложения смогут внести и сами горожане на встречах с участниками комитета "Самара–450". Они зафиксируют и проанализируют все вопросы и пожелания самарцев, чтобы затем внести их в городские и областные программы для реализации.

"Сейчас идет активная работа над направлениями стратегии развития "Самара-450". Жизненно важно, чтобы глобальные идеи, рожденные в кабинетах чиновников, четко коррелировались с потребностями жителей. Именно поэтому работа Комитета "на земле" востребована людьми, которым важно знать, как будет меняться их родной город и регион в ближайшие годы", — отмечает первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Во встречах с жителями также примут участие представители ключевых министерств — образования, здравоохранения, социально-демографической политики, труда и занятости, жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции. На импровизированных приемах горожане смогут рассказать о проблеме, получить помощь и необходимые консультации специалистов.

"Несмотря на то, что Комитет "Самара-450" был создан совсем недавно, мы уже получили большое количество обращений и предложений от жителей, на основе которых будет создаваться стратегия развития нашего города, — отметил председатель Комитета "Самара-450", заместитель председателя Думы г. о. Самары Сергей Рязанов, — Программа "Наш двор–район–город" как раз направлена на то, чтобы лучше узнать и своими глазами увидеть те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Они не останутся пустым звуком — все вопросы и идеи будут зафиксированы и обязательно проработаны".

Пока взрослые будут обсуждать стратегию развития города, аниматоры займут детей полезным и интересным делом — маленьких самарцев ждут игры, конкурсы, викторины, общение с любимыми героями и многое другое.

"Проект "Наш двор, район, город" крайней полезен для жителей Самары. Он включает в себя несколько составляющих: это и возможность узнать что-то о здоровье, и разъяснения о проектах благоустройства, и ответы на вопросы компетентных специалистов. То, что все это можно будет сделать вблизи своего дома, в шаговой доступности, крайне удобно. Я думаю, что такие встречи будут очень востребованы у самарцев. Они помогут получить ответы на свои вопросы, напитаться новой интересной информацией, в том числе о том, как в ближайшие годы будет развиваться каждый микрорайон. А ведь это очень важно, потому что двор, микрорайон — это та среда, которая окружает человека и создает его настроение", — поделилась управляющая микрорайоном в Промышленном районе г. о. Самара Ирина Косматинская.

Узнавайте адреса площадок и даты проведения мероприятий в сообществе программы "Наш двор–район–город" в ВКонтакте.