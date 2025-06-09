Программа "Наш двор–район–город" стартует в Самаре 9 июня. Ее инициаторами стали участники комитета "Самара–450" в рамках разработки стратегии развития областной столицы.
Несколько месяцев на 165 площадках во дворах многоквартирных домов и на общественных пространствах пройдет порядка полутысячи мероприятий для жителей Самары.
Встречи с жителями станут продолжением стратегических сессий, которые ранее состоялись в экспертном сообществе. На них обсуждались вопросы, связанные с актуальными проблемами города и пути их решения, а также перспективы развития Самары в ближайшее десятилетие. Теперь свои предложения смогут внести и сами горожане на встречах с участниками комитета "Самара–450". Они зафиксируют и проанализируют все вопросы и пожелания самарцев, чтобы затем внести их в городские и областные программы для реализации.
"Сейчас идет активная работа над направлениями стратегии развития "Самара-450". Жизненно важно, чтобы глобальные идеи, рожденные в кабинетах чиновников, четко коррелировались с потребностями жителей. Именно поэтому работа Комитета "на земле" востребована людьми, которым важно знать, как будет меняться их родной город и регион в ближайшие годы", — отмечает первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
Во встречах с жителями также примут участие представители ключевых министерств — образования, здравоохранения, социально-демографической политики, труда и занятости, жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной инспекции. На импровизированных приемах горожане смогут рассказать о проблеме, получить помощь и необходимые консультации специалистов.
"Несмотря на то, что Комитет "Самара-450" был создан совсем недавно, мы уже получили большое количество обращений и предложений от жителей, на основе которых будет создаваться стратегия развития нашего города, — отметил председатель Комитета "Самара-450", заместитель председателя Думы г. о. Самары Сергей Рязанов, — Программа "Наш двор–район–город" как раз направлена на то, чтобы лучше узнать и своими глазами увидеть те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Они не останутся пустым звуком — все вопросы и идеи будут зафиксированы и обязательно проработаны".
Пока взрослые будут обсуждать стратегию развития города, аниматоры займут детей полезным и интересным делом — маленьких самарцев ждут игры, конкурсы, викторины, общение с любимыми героями и многое другое.
"Проект "Наш двор, район, город" крайней полезен для жителей Самары. Он включает в себя несколько составляющих: это и возможность узнать что-то о здоровье, и разъяснения о проектах благоустройства, и ответы на вопросы компетентных специалистов. То, что все это можно будет сделать вблизи своего дома, в шаговой доступности, крайне удобно. Я думаю, что такие встречи будут очень востребованы у самарцев. Они помогут получить ответы на свои вопросы, напитаться новой интересной информацией, в том числе о том, как в ближайшие годы будет развиваться каждый микрорайон. А ведь это очень важно, потому что двор, микрорайон — это та среда, которая окружает человека и создает его настроение", — поделилась управляющая микрорайоном в Промышленном районе г. о. Самара Ирина Косматинская.
Узнавайте адреса площадок и даты проведения мероприятий в сообществе программы "Наш двор–район–город" в ВКонтакте.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...