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Преступления Происшествия

Пожилая жительница Жигулевска отдала мошенникам 100 тыс. рублей, накопленные на "черный день"

ЖИГУЛЕВСК. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Жигулевска обратилась местная 76-летняя жительница. Она сообщила, что ее, по всей видимости, обманули мошенники, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что незадолго до происшествия ее внук купил новый автомобиль и уехал на нем в другой город в командировку. Спустя несколько дней пенсионерке позвонили с неизвестного номера. На другом конце телефона парень выдал себя за ее внука и сообщил о серьезной аварии, в которой пострадал и он, и другой водитель.

Растерявшись, женщина спросила, чем может помочь, на что услышала, что нужно перевести около 100 тыс. рублей. Желая помочь, бабушка перевела деньги, после чего связь оборвалась. Злоумышленник, получив заветные 98 000 рублей, накопленные пострадавшей на "черный день", перестал выходить на связь.

После, как рассказала заявительница, с ней связался настоящий внук и сообщил, что без происшествий доехал до назначенного города. Тогда женщина поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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