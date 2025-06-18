Самарский пенсионер потерял полмиллиона рублей в попытках инвестировать

В самарскую полицию обратился 71-летний местный житель с заявлением о хищении 543 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный и, войдя в доверие, убедил попробовать себя в инвестировании, открыв брокерский счет в одном из известных банков.

Спустя некоторое время местному жителю поступил звонок уже с другого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности его брокерской компании и сообщил, что на его счете отмечена подозрительная активность. Для защиты средств необходимо срочно вывести их на так называемый безопасный счет.

В течение трех недель мошенники поддерживали контакт с пенсионером через телефонные звонки. Они отправляли поддельные документы, проводили "онлайн-консультации" и убеждали в необходимости дальнейших переводов. Общая сумма ущерба составила 543000 рублей. Только после последнего перевода, когда злоумышленник перестал выходить на связь, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.