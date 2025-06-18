В Самаре мужчина ударил ножом соседа после распития спиртного

Следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 17 июня подозреваемый распивал спиртные напитки в общежитии по месту жительства со своими соседями. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая драку. Через некоторое время подозреваемый взял нож и вышел на улицу, где в тот момент находился его оппонент. В ходе продолжающего конфликта он нанес 39-летнему мужчине удар ножом в область груди. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. По уголовном делу назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.