В Самаре мужчина ударил ножом соседа после распития спиртного

Следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 17 июня подозреваемый распивал спиртные напитки в общежитии по месту жительства со своими соседями. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая драку. Через некоторое время подозреваемый взял нож и вышел на улицу, где в тот момент находился его оппонент. В ходе продолжающего конфликта он нанес 39-летнему мужчине удар ножом в область груди. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. По уголовном делу назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы