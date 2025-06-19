Житель Челно-Вершинском района, попавшийся на аферу мошенников, перевел им 1,4 млн рублей

В ноябре прошлого года на телефон 47-летнего жителя Челно-Вершинского района поступил звонок от "представителя банка", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Звонившая сообщила, что мошенники оформили на мужчину кредит и для того, чтобы обезопасить денежные средства, ему необходимо самостоятельно получить их и обязательно перевести на транзитный счет. Усомнившись в словах женщины, он прервал разговор.

На следующий день мужчине поступил видеозвонок. Собеседник, одетый в форму сотрудников одного из силовых ведомств, вновь указал потерпевшему на кредитное обязательство, оформленное злоумышленниками, в подтверждение слов "представителя банка", и настоял на том, что деньги срочно нужно "спасать".

Поверив, житель региона посетил отделение банка, получил 1,4 млн рублей и перевел всю сумму на неизвестные ему счета. Возбуждено уголовное дело.