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Преступления Происшествия

Житель Челно-Вершинском района, попавшийся на аферу мошенников, перевел им 1,4 млн рублей

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре прошлого года на телефон 47-летнего жителя Челно-Вершинского района поступил звонок от "представителя банка", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Звонившая сообщила, что мошенники оформили на мужчину кредит и для того, чтобы обезопасить денежные средства, ему необходимо самостоятельно получить их и обязательно перевести на транзитный счет. Усомнившись в словах женщины, он прервал разговор.

На следующий день мужчине поступил видеозвонок. Собеседник, одетый в форму сотрудников одного из силовых ведомств, вновь указал потерпевшему на кредитное обязательство, оформленное злоумышленниками, в подтверждение слов "представителя банка", и настоял на том, что деньги срочно нужно "спасать".

Поверив, житель региона посетил отделение банка, получил 1,4 млн рублей и перевел всю сумму на неизвестные ему счета. Возбуждено уголовное дело.

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