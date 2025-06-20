В Жигулевске аннулировали фиктивный брак россиянина с иностранкой

В Жигулевске суд признал недействительным фиктивный брак. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2023 г. поженились 48-летний гражданин России и 60-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья. Однако семью они так и не создали. Брак был нужен, чтобы женщина получила разрешение на временное проживание, что и случилось в апреле 2024 года.

Обман обнаружила прокуратура при проверке. Надзорное ведомство обратилось в суд. В итоге брак признали недействительным. Теперь миграционная служба рассматривает вопрос об аннулировании разрешения на временное проживание.