В Жигулевске аннулировали фиктивный брак россиянина с иностранкой

В Жигулевске суд признал недействительным фиктивный брак. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2023 г. поженились 48-летний гражданин России и 60-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья. Однако семью они так и не создали. Брак был нужен, чтобы женщина получила разрешение на временное проживание, что и случилось в апреле 2024 года.
Обман обнаружила прокуратура при проверке. Надзорное ведомство обратилось в суд. В итоге брак признали недействительным. Теперь миграционная служба рассматривает вопрос об аннулировании разрешения на временное проживание.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.