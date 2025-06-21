Жительница Самарской области потеряла 750 тыс. руб., отправив их на "безопасный счет"

В Самарской области 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счета. Он убедил доверчивую потерпевшую, что для спасения средств нужно перевести их на "безопасный счет". Женщина последовала совету и отправила злоумышленнику все свои накопления — 750 тыс. рублей. После этого фальшивый сотрудник банка перестал выходить на связь.