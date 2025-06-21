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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области потеряла 750 тыс. руб., отправив их на "безопасный счет"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счета. Он убедил доверчивую потерпевшую, что для спасения средств нужно перевести их на "безопасный счет". Женщина последовала совету и отправила злоумышленнику все свои накопления — 750 тыс. рублей. После этого фальшивый сотрудник банка перестал выходить на связь.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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