Жительница Самарской области потеряла 750 тыс. руб., отправив их на "безопасный счет"

В Самарской области 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил, что мошенники пытаются снять деньги с ее счета. Он убедил доверчивую потерпевшую, что для спасения средств нужно перевести их на "безопасный счет". Женщина последовала совету и отправила злоумышленнику все свои накопления — 750 тыс. рублей. После этого фальшивый сотрудник банка перестал выходить на связь.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы