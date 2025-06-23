Мелочь, а неприятно: мошенники обвели вокруг пальца автомобилиста из Жигулевска

В полицию Жигулевска с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Он планировал купить запчасти на одном из сайтов, но лишился 30 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что решил приобрести бампер, блок фары и другие запчасти для своего автомобиля. Подходящее объявление нашел в интернете на одном из сайтов продаж. Продавец заявил, что находится в другом городе, но при полной оплате товара готов отправить его транспортной компанией.

Заявитель согласился и перевел продавцу на незнакомый банковский счет более 29 800 рублей, написав свои данные и адрес. Однако, когда пострадавший решил сам отследить доставку, то увидел, что ее не существует, а объявление удалено. Мужчина пытался связаться с продавцом, но тот на связь не вышел. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.