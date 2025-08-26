16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вжух — и готово: клиенты Сбера снова могут платить айфоном НОВИКОМ заключил кредитное соглашение с Республикой Башкортостан Каждый третий житель ПФО готов пользоваться семейным счетом Более 1 млн человек доверили НПФ ВТБ свои средства по ПДС ОТП Банк провел цикл референс-визитов по внедрению Data Governance и повышению data-культуры в банке

Банки Финансы

Вжух — и готово: клиенты Сбера снова могут платить айфоном

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для этого нужно скачать обновлённое приложение Сбербанк Онлайн для iOS.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Владельцы айфонов вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно: Сбер внедрил технологию "Вжух", работающую через Bluetooth Low Energy. Возможность доступна начиная с версии Сбербанка Онлайн 16.13 ("Активы онлайн"). Загрузить новое приложение из App Store можно по ссылке, либо установить позже в отделении банка.

Чтобы оплатить покупку, не требуются специальные настройки: достаточно заранее обновить приложение Сбербанк Онлайн и разрешить доступ к Bluetooth. Оплачивать товары и услуги теперь можно через современные биометрические терминалы Сбера (без физических клавиш).

На протяжении последнего года сеть платежных терминалов прошла серьезную модернизацию и адаптацию для работы с технологией оплаты "Вжух". Как только на дисплее устройства появляется информация о сумме покупки, покупателю нужно лишь запустить мобильное приложение Сбербанк Онлайн, приблизить смартфон к терминалу и завершить платеж простым нажатием кнопки подтверждения. Оплатить покупку можно сразу с любого активного окна программы, даже с заблокированного экрана телефона. Необязательно прижимать устройство вплотную — технология "Вжух" считывает данные дистанционно.

Данная технология обладает рядом преимуществ: оплата доступна по любым банковским картам независимо от платёжных систем (Мир, Visa, MasterCard), даже при отсутствии подключения устройства к интернету. Покупателям начисляются привычные бонусы программы "Спасибо". Безопасность решений соответствует международным стандартам платёжной индустрии.

Технологию "Вжух" планирует использовать любой банк-участник рынка. Уже сегодня её тестирование ведут Тинькофф Банк и Альфа-Банк. По завершении тестов владельцы карт этих банков смогут совершать платежи на более чем 1,2 миллиона терминалов Сбера.

Кроме того, новая версия Сбербанк Онлайн для iOS предлагает пользователям дополнительные удобства: появились удобные разделы "Дом", "Авто", "Кредиты" и "Для жизни", аналогичные существующим на Android-гаджетах. Пользователи также получили возможность гибкой персонализации интерфейса: свободно перемещать разделы, создавать новые или скрывать ненужные, оставляя на виду лишь важные продукты и сервисы.

Приложение Сбербанк Онлайн загружайте исключительно из официальных источников!

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31