Вжух — и готово: клиенты Сбера снова могут платить айфоном

Для этого нужно скачать обновлённое приложение Сбербанк Онлайн для iOS.

Владельцы айфонов вновь могут оплачивать покупки телефоном бесконтактно: Сбер внедрил технологию "Вжух", работающую через Bluetooth Low Energy. Возможность доступна начиная с версии Сбербанка Онлайн 16.13 ("Активы онлайн"). Загрузить новое приложение из App Store можно по ссылке, либо установить позже в отделении банка.

Чтобы оплатить покупку, не требуются специальные настройки: достаточно заранее обновить приложение Сбербанк Онлайн и разрешить доступ к Bluetooth. Оплачивать товары и услуги теперь можно через современные биометрические терминалы Сбера (без физических клавиш).

На протяжении последнего года сеть платежных терминалов прошла серьезную модернизацию и адаптацию для работы с технологией оплаты "Вжух". Как только на дисплее устройства появляется информация о сумме покупки, покупателю нужно лишь запустить мобильное приложение Сбербанк Онлайн, приблизить смартфон к терминалу и завершить платеж простым нажатием кнопки подтверждения. Оплатить покупку можно сразу с любого активного окна программы, даже с заблокированного экрана телефона. Необязательно прижимать устройство вплотную — технология "Вжух" считывает данные дистанционно.

Данная технология обладает рядом преимуществ: оплата доступна по любым банковским картам независимо от платёжных систем (Мир, Visa, MasterCard), даже при отсутствии подключения устройства к интернету. Покупателям начисляются привычные бонусы программы "Спасибо". Безопасность решений соответствует международным стандартам платёжной индустрии.

Технологию "Вжух" планирует использовать любой банк-участник рынка. Уже сегодня её тестирование ведут Тинькофф Банк и Альфа-Банк. По завершении тестов владельцы карт этих банков смогут совершать платежи на более чем 1,2 миллиона терминалов Сбера.

Кроме того, новая версия Сбербанк Онлайн для iOS предлагает пользователям дополнительные удобства: появились удобные разделы "Дом", "Авто", "Кредиты" и "Для жизни", аналогичные существующим на Android-гаджетах. Пользователи также получили возможность гибкой персонализации интерфейса: свободно перемещать разделы, создавать новые или скрывать ненужные, оставляя на виду лишь важные продукты и сервисы.