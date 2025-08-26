Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова "Москва слезам не верит. Всё только начинается" (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Трейлер

Ксюша в начале нулевых приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу… Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездных камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.

Ольга Долматовская, режиссер:

"Идея сериала принадлежит Жоре Крыжовникову — он давно хотел сделать музыкальный фильм по мотивам "Москва слезам не верит". Я подключилась на этапе, когда был написан какой-то из драфтов сценария. Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов сороковых и пятидесятых годов XX века. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась".

Жора Крыжовников, режиссер:

"Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что была у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая". Он победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому".

Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли "первую пару" удивительно похожих друг на друга Ксюш — Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих актрис на роли повзрослевших Маши и Оли.

Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой — поступить в театральный вуз. Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет — тоже хотела стать актрисой.

Тина Стойилкович, актриса:

"Ксюша мне безумно близка, до мурашек, я чувствую ее кожей! И с каждым съемочным днем я любила и понимала ее все больше и больше. Я многому у нее научилась: стала больше ценить себя, осознавать свой жизненный опыт и впервые в жизни обрела опору в себе".

Марина Александрова, актриса:

"Моя героиня Ксения Лаврова — девушка сильная и волевая во всем, кроме любви. Понять ее мне помогла женская мудрость. Я вспоминала свой опыт, полученный во всех своих жизненных обстоятельствах: и при неудавшихся романах, и во время счастливых моментов жизни".

Для Марии Камовой — популярного блогера Маш Милаш — эта роль стала первой серьезной работой в кино. Ради нее она несколько месяцев посещала курсы сценической речи и актерского мастерства.

Мария Камова, актриса:

"Мы с моей героиней очень похожи. Нас даже зовут одинаково. Мы говорим одинаковыми фразами, мы веселые и сильные, ранимые и импульсивные. Одинаково радуемся жизни и моменту. Только негативный опыт, полученный в жизни, у нас разный. Хочу сказать, что я очень выросла как личность во время работы над этим проектом. Я стала более глубокой и чувственной в мироощущении, кроме того, я перестала быть "колючкой" и научилась доверять людям".

В сериале "Москва слезам не верит. Всё только начинается" создатели нашли необычный способ раскрыть характеры героев и рассказать зрителям об их эмоциональных переживаниях. Проводником во внутренний мир стала музыка — эта идея принадлежит Жоре Крыжовникову. В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, которыми все заслушивались тогда, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении.

Ольга Долматовская, режиссер:

"Музыкальные номера — это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации".

Истории в "Москва слезам не верит. Всё только начинается" разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр "Останкино" и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера "Москино", а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены было задействовано огромное количество специального оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер "Я люблю", который пришлось снимать в столице, но Татарстана. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стал самый большой в России переездной цветодинамический фонтан — на тот момент он находился в Казанском государственном цирке.

Юрий Коробейников, оператор-постановщик:

"В нашем проекте мы использовали разную визуальную стилистику в зависимости от времени событий. В первой части истории, когда девчонки молодые и действие разворачивается летом, в кадре много динамики и цвета теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится холоднее".

Стиль персонажей продуман до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды персонажей менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки.

Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые были нужны актерам во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды — яркий маркер стиля тех лет. Дарья Фомина ранее работала над стилем персонажей в сериалах "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Елки 11", "Я знаю, кто тебя убил".

Дарья Фомина, художник по костюмам:

"Нам повезло, что мы смогли достать эти редкие латексные костюмы. Важно понимать, что костюмы в кино — это часть настроения и характера персонажа. Они помогают актеру и режиссеру воплотить поставленную задачу".

Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Балет" и другие). Сериал создан кинокомпаниями "Водород" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

В сентябре, специально к премьере сериала, на сервисе Wink Книги в аудиоформате появится роман "Москва слезам не верит", завершенный сценаристом одноименного кинофильма Валентином Черных в 1994 году. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.