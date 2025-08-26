Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова "Москва слезам не верит. Всё только начинается" (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.
Ксюша в начале нулевых приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу… Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.
Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездных камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.
Ольга Долматовская, режиссер:
"Идея сериала принадлежит Жоре Крыжовникову — он давно хотел сделать музыкальный фильм по мотивам "Москва слезам не верит". Я подключилась на этапе, когда был написан какой-то из драфтов сценария. Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов сороковых и пятидесятых годов XX века. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась".
Жора Крыжовников, режиссер:
"Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что была у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая". Он победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому".
Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли "первую пару" удивительно похожих друг на друга Ксюш — Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих актрис на роли повзрослевших Маши и Оли.
Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой — поступить в театральный вуз. Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет — тоже хотела стать актрисой.
Тина Стойилкович, актриса:
"Ксюша мне безумно близка, до мурашек, я чувствую ее кожей! И с каждым съемочным днем я любила и понимала ее все больше и больше. Я многому у нее научилась: стала больше ценить себя, осознавать свой жизненный опыт и впервые в жизни обрела опору в себе".
Марина Александрова, актриса:
"Моя героиня Ксения Лаврова — девушка сильная и волевая во всем, кроме любви. Понять ее мне помогла женская мудрость. Я вспоминала свой опыт, полученный во всех своих жизненных обстоятельствах: и при неудавшихся романах, и во время счастливых моментов жизни".
Для Марии Камовой — популярного блогера Маш Милаш — эта роль стала первой серьезной работой в кино. Ради нее она несколько месяцев посещала курсы сценической речи и актерского мастерства.
Мария Камова, актриса:
"Мы с моей героиней очень похожи. Нас даже зовут одинаково. Мы говорим одинаковыми фразами, мы веселые и сильные, ранимые и импульсивные. Одинаково радуемся жизни и моменту. Только негативный опыт, полученный в жизни, у нас разный. Хочу сказать, что я очень выросла как личность во время работы над этим проектом. Я стала более глубокой и чувственной в мироощущении, кроме того, я перестала быть "колючкой" и научилась доверять людям".
В сериале "Москва слезам не верит. Всё только начинается" создатели нашли необычный способ раскрыть характеры героев и рассказать зрителям об их эмоциональных переживаниях. Проводником во внутренний мир стала музыка — эта идея принадлежит Жоре Крыжовникову. В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, которыми все заслушивались тогда, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении.
Ольга Долматовская, режиссер:
"Музыкальные номера — это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации".
Истории в "Москва слезам не верит. Всё только начинается" разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр "Останкино" и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера "Москино", а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены было задействовано огромное количество специального оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер "Я люблю", который пришлось снимать в столице, но Татарстана. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стал самый большой в России переездной цветодинамический фонтан — на тот момент он находился в Казанском государственном цирке.
Юрий Коробейников, оператор-постановщик:
"В нашем проекте мы использовали разную визуальную стилистику в зависимости от времени событий. В первой части истории, когда девчонки молодые и действие разворачивается летом, в кадре много динамики и цвета теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится холоднее".
Стиль персонажей продуман до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды персонажей менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки.
Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые были нужны актерам во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды — яркий маркер стиля тех лет. Дарья Фомина ранее работала над стилем персонажей в сериалах "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Елки 11", "Я знаю, кто тебя убил".
Дарья Фомина, художник по костюмам:
"Нам повезло, что мы смогли достать эти редкие латексные костюмы. Важно понимать, что костюмы в кино — это часть настроения и характера персонажа. Они помогают актеру и режиссеру воплотить поставленную задачу".
Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Балет" и другие). Сериал создан кинокомпаниями "Водород" и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
В сентябре, специально к премьере сериала, на сервисе Wink Книги в аудиоформате появится роман "Москва слезам не верит", завершенный сценаристом одноименного кинофильма Валентином Черных в 1994 году. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.