16+
"Пятёрочка" приглашает детей и взрослых в мир "Рокубсов"

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятёрочка" приглашает детей и взрослых в мир "Рокубсов"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
До 6 октября в магазинах сети проходит акция, которая дает шанс выиграть миллион рублей или превратит обычный поход за продуктами в увлекательное приключение для всей семьи.

Что такое "Рокубсы"?

Участникам акции предлагается собрать целую коллекцию из 30 магнитных кубиков. Каждый кубик — это маленькая история. На его гранях разместились колоритные персонажи — например, сотрудник банка с терминалом или модница с чемоданом. Другие стороны украшены элементами городского пейзажа: фасадами зданий, дорожными знаками и вывесками. А на оставшихся можно разглядеть предметы героев, товары "Пятёрочки" и весёлые молодёжные фразы. Магнитные грани позволяют соединять кубики между собой с тихим, приятным щелчком, строя бесконечные городские композиции. Этот процесс напоминает антистресс-терапию и здорово развивает воображение.

Стань коллекционером

Стать частью этой истории просто. Достаточно совершить покупки в магазине сети на сумму 650 рублей, купить товары-партнёры акции или сделать заказ в приложении "Пятёрочка" на 1000 рублей — и упаковка с магнитным кубиком окажется у вас в руках. Также игрушку можно приобрести отдельно всего за 60 рублей.

Внутри каждой упаковки ждёт не только кубик, но и промокод. Активировав его в мобильном приложении, можно открыть доступ к еженедельным розыгрышам подарков. Среди них — более 2000 подарочных карт для платформы "Роблокс". А в финале акции самых активных коллекционеров ждёт розыгрыш главного приза — одного миллиона рублей.

Для тех, кто любит порядок, в "Пятёрочке" приготовили специальный альбом для коллекции, внутри которого скрывается настольная игра в стиле "монополии". Его цена — 349 рублей. А для самых стильных участников есть лимитированный рюкзак, который светится в темноте, за 1299 рублей.

Фото: пресс-служба ТС "Пятёрочка"

Китай не за горами

Но на этом история не заканчивается. Для тех, кому мало миллиона, "Пятёрочка" приготовила возможность выиграть путешествие в Китай. Для этого нужно зайти в одноимённую игру в приложении. Её суть — расставлять товары на виртуальных полках по принципу "три в ряд", чтобы зарабатывать игровую валюту — "звёздочки". Их можно вложить в развитие цифровой вселенной "Пятёрочка-Сити". За каждые 650 рублей в чеке с картой "X5 Клуб", участник получает дополнительную попытку в игре.

Успешное прохождение уровней дарит не только удовольствие, но и гарантированные подарки от партнёров, а также шанс выиграть ценные призы: молодёжные гаджеты (наушники, ноутбук, умные часы), подарочные сертификаты или тот самый билет в Поднебесную.

"Рокубсы" в мире Roblox

Чтобы сделать акцию ещё интереснее, "Пятёрочка" перенесла "Рокубсов" в популярную платформу Roblox. Там каждый игрок может получить свой собственный район, который нужно развивать: строить здания, увеличивать население, зарабатывать монеты и даже участвовать в сражениях с другими игроками.

Количество кубиков ограничено, поэтому узнать все подробности об акции и условиях участия лучше всего заранее в мобильном приложении "Пятёрочка".

Реклама. ООО "Агроторг".

ERID: 2W5zFH1vCYg

ИНН 7825706086 

Гид потребителя

