Школа жизни: киноуроки на все случаи в расписании сентябрьских премьер на Wink.ru

В сентябре можно не только начать изучение новых предметов за партами, но и погрузиться в кинопремьеры, уютно расположившись перед домашним экраном. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) собрал в расписании новинок все самое интересное, познавательное и вдохновляющее: яркие мелодрамы, захватывающие триллеры, уморительную фантастику, напряженные детективы и даже вкусные истории.

Уже 4 сентября состоится премьера самого ожидаемого сериала 2025 года — "Москва слезам не верит. Всё только начинается" (16+). Восьмисерийный проект от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "‎Балет"‎, "Фишер" и другие).

Комедийный сериал "Осторожно, люди!" (16+), сочетающий юмор и фантастику, поможет начать новый год знаний легко и в буквальном смысле воодушевленно. Преподаватель филфака Семёнов (Андрей Некрасов) — самое бесхребетное существо на планете. Именно поэтому его тело выбрал своей оболочкой инопланетянин, выживший после крушения корабля. К своему ужасу пришелец узнает, что человечество сжигает нефть, которая создана учеными из более развитой цивилизации как лекарство от всех болезней. Он хочет предупредить "соплеменников", чтобы вместе они очистили Землю от "людей-вредителей". Для этого нужно починить корабль в тихом месте, вот только уединиться ему не дают дочь Семёнова Алёна, его бывшая жена Катя, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне. Премьера сериала на Wink.ru состоится 1 сентября.

Для любителей историй посерьезнее в киноменю есть особенное предложение — документальный сериал "Кушать подано!" (12+). Это "съедобная" история нашей страны, в которой исследуется, как исторические события повлияли на пищевые традиции и привычки, и какие исконно русские продукты обладают целебным эффектом. Почему современная русская кухня показалась бы нашим предкам слишком соленой? Какой современный десерт они ни за что не стали бы есть? Почему наш кефир превратился в кулинарный тренд по всему миру? Какие исконно русские способы готовки сегодня бьют все рекорды популярности и покоряют кулинарные подиумы? Ответы на эти вопросы уже можно найти на Wink.ru.

В сентябре зрителей ждут сразу два сериала в жанре детектива. Давно полюбившийся поклонникам очень запутанных дел "След" (18+), новые эпизоды которого выйдут в течение месяца, рассказывает о работе Федеральной экспертной службы. Серию за серией криминалисты доказывают, что даже самые хитрые преступники оставляют следы: обнаружить их помогают современные технологии для поиска и раскрытия преступлений. Второй сериал, уже доступный на Wink.ru, — "Следопыт" (16+). Он повествует о псковском егере Максиме Охлопкове (Андрей Федорцов), который после конфликта с браконьером-мажором вынужден оставить свой лес и уехать в Санкт-Петербург. Устроившись полицейским-оперативником, вместе с верным четвероногим другом он распутывает сложные дела в непривычных условиях большого города.

Для поклонников триллеров и драм Wink.ru запланировал особенно увлекательные премьеры. Сериал "Воскрешение" (18+) рассказывает о необъяснимых событиях в небольшом американском городе Уосо, где недавно умершие люди начинают возвращаться к жизни. Вскоре город закрывают на карантин, и начинается борьба за выживание. Эта история погружает зрителя в атмосферу загадок и напряжения, заставляя задуматься о границах человеческих возможностей. А поклонников киновселенной "Голодных игр" ждет новая антиутопия "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" (18+). Прежде чем стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу (Том Блайд) был последней надеждой некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд (Рейчел Зеглер) — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимания Панэма и становится фавориткой грядущего соревнования. Готовый на всё, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.