Жителей Самарской области приглашают проверить уровень цифровой грамотности

С 12 по 13 сентября пройдет Всероссийская образовательная акция по проверке уровня цифровой грамотности "ИТ-диктант". Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
С 2018 г. при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации. В прошлом году "ИТ-диктант" поставил рекорд по количеству участников — более 415 тыс. чел.
В этом году присоединиться к образовательной акции можно на платформе ит-диктант.рф.
ИТ-диктант включает в себя 3 уровня тестирований: для учащихся начальной школы (1 — 4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Мероприятие позволит оценить уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.
