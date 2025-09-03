Продолжается прием заявок на премию "Социальные лидеры России"

До 5 сентября идет прием заявок на премию в поддержку лучших практик в социальной сфере "Социальные лидеры России" в рамках шестого Форума социальных инноваций регионов. Проведение премии содействует выполнению целей и задач национальных проектов России.

Премия учреждена госкорпорацией "Росатом" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Премия направлена на поддержку и продвижение эффективных социальных инициатив, развитие территорий, городских сообществ, корпоративных социальных практик МСП вовлечение молодежи и бизнеса в решение общественно-значимых задач и развития туристического потенциала регионов.

"К участию приглашаются команды администрации городов с численностью населения до 100 тыс. человек, бюджетные учреждения, некоммерческие и общественные организации, молодежные и волонтерские объединения, а также социально ответственный бизнес" — рассказала заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Заявки принимаются в пяти номинациях:

за лучшую практику вовлечения граждан в развитие городской среды;

за лучшую инновационную практику социально ориентированных некоммерческих организаций;

за лучшую корпоративную социальную программу для сотрудников;

за лучшую практику привлечения молодежи и молодых семей к общественно значимым проектам;

за лучшую практику популяризации и развития территории через туристические и креативные проекты.

Прием заявок продлится до 5 сентября на сайте social-leaders.ru.

С 5 по 10 сентября будет проходить оценка заявок экспертным жюри, в состав которого входят представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, "Росатома", Агентства стратегических инициатив, Ассоциации Волонтерских центров Добро.рф, Министерства экономического развития Российской Федерации, общественной организации "Городские реновации" и других ведущих российских организаций, отвечающих за стратегическое развитие социальной повестки. Торжественное награждение финалистов состоится 11 сентября в Москве.

Жюри оценит проекты по их актуальности и социальной значимости, достигнутым результатам и их устойчивости, новизне подходов, масштабу охвата и уровню партнерства. В каждой номинации будут выбраны победители, которые получат награды от организаторов и партнеров премии.