В технопарке "Жигулевская долина" 12 новых резидентов

Экспертный совет технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" присвоил статус резидента 12 технологическим компаниям с проектами в области информационных технологий и искусственного интеллекта, экологии, инжиниринга и др.

"Наша цель — привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Благодаря статусу резидента технопарка "Жигулевская долина" технологические компании и индивидуальные предприниматели получат доступ к широкому спектру мер господдержки. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Жигулевская долина" входит в тройку лучших технопарков в стране. Свои проекты здесь реализуют более 300 стартапов, и число резидентов только растет. Во многом этому способствует комплексный подход к работе с инновационными и технологическими проектами, который позволяет создавать и выводить на рынок уникальные разработки, высокотехнологические продукты, решая задачу технологической независимости страны", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и АНО "Агентство по технологическому развитию", активно взаимодействует с АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" и региональным "Фондом поддержки технологического предпринимательства".

Статус резидента предоставляет ресурсы для развития проектов под запросы крупных индустриальных заказчиков и внедрения разработок в их производства. Резиденты получают возможность льготного размещения в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях, проведения деловых и образовательных мероприятий в залах конгресс-центра технопарка.

Стартапам и технологическим предприятиям здесь оказывают информационное и консультационное сопровождение, содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности резидентов. За каждым проектом закрепляется куратор.

Сегодня резидентами "Жигулевской долины" являются более 300 стартапов и технологических компаний. Они создали более 2200 новых рабочих мест. По итогам 2024 года выручка резидентов технопарка превысила 18 млрд рублей — это на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее.

"Статус резидента технопарка открывает для компании доступ к инфраструктурной поддержке и взаимодействию с индустриальными партнерами технопарка, что ускорит коммерциализацию проекта и выход на рынок. Для развития проекта мы выбрали "Жигулевскую долину" из-за его специализации на высокотехнологичных проектах в энергетике, возможностей интеграции с ведущими вузами Самарской области и поддержки в привлечении инвестиций через акселерационные программы технопарка. Наша платформа — это единственное в России решение, сочетающее AI-наставника с симуляторами аварийных режимов систем возбуждения генераторов. Мы используем алгоритмы генеративного ИИ для создания сценариев, которые невозможно отработать на реальном оборудовании, что позволяет сократить затраты на обучение на 40%", — рассказал Сергей Савин, директор ООО "Алгоритм" (проект "Обучающая платформа с интерактивными симуляциями и ИИ для обслуживания систем возбуждения генераторов").

"Мы оцениваем получение статуса резидента технопарка "Жигулевская долина" как дополнительные возможности для развития и фактор для ускорения реализацию проекта. Решение стать резидентом было принято благодаря современной инфраструктуре технопарка и поддержке инновационных инициатив. Это позволит нам занять конкурентные позиции на рынке и предложить клиентам инновационное решение в области климатических технологий. Уникальность нашего проекта заключается в разработанном программном обеспечении, использующем адресную технологию увлажнения, что обеспечивает высокую эффективность и экономию ресурсов", — подчеркнул Дмитрий Майоров, директор ООО "1 СТУДИЯ ПОВОЛЖЬЕ" (проект "Система форсуночного адиабатического увлажнения воздуха "WOLZER").

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.