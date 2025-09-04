Из Самары до Кисловодска пустят дополнительный поезд

В пресс-службе КбшЖД сообщили о том, что назначен новый регулярный поезд № 227/228 Самара — Кисловодск. Он будет курсировать 1 раз в 4 дня.

Из Самары состав будет отправляться в 22:46 (время местное) — с 22 сентября, из Кисловодска в 01:25 — с 25 сентября.

Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населенных пунктах.

В составе поезда — комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, СВ, а также вагон-ресторан.

"Направление Самара — Кисловодск пользуется популярностью у пассажиров: в январе–августе поездки между этими городами совершили почти 10 тыс. пассажиров (+29% к аналогичному периоду прошлого года)", - отмечается в сообщении.