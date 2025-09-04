Самарские предприятия примут участие в выставке оборудования и технологий для водной отрасли "ЭкваТэк 2025"

9–11 сентября в "Крокус Экспо" (Москва) в рамках самой значимой выставки оборудования и технологий для водной отрасли "ЭкваТэк 2025" будут представлены высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Эти решения способствуют достижению показателей национального проекта "Экологическое благополучие", утвержденного президентом РФ.

Среди 234 отечественных участников выставки ярко выделяются центры притяжения:

• Москва — 92 компании (41%): безусловный лидер, где сосредоточены головные офисы, инжиниринговые компании и НИИ.

• Санкт-Петербург — 19 компаний: сильная насосостроительная и машиностроительная школа ("Ареопаг", "Охтинский механический завод").

• Пермь, Уфа, Самара, Екатеринбург — региональные кластеры с промышленной специализацией (оборудование, очистные системы, трубы).

• Липецк ("Свободный сокол") — центр трубного производства.

• Нижний Новгород, Ярославль, Вологда — химия и реагенты.

Таким образом, формируются три "опорных пояса" импортозамещения:

1. Москва–Подмосковье (инжиниринг, комплексные решения).

2. Северо-Запад (насосы, спецтехника).

3. Волго-Уральский регион (химия, трубы, реагенты).

В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний. Из них:

• 234 российский участник (53%) — предприятия из 42 регионов РФ;

• 192 зарубежные компании (47%) — в основном из Китая (167), а также из Беларуси (5), Индии (4) и Турции (2).

Немаловажным фактором для развития водного сектора в России является и уникальная экспозиция китайских поставщиков (167 компаний). Синергия российских и китайских поставщиков в водных технологиях очевидна. В сфере водоочистки и подготовки российские компании берут на себя комплексные проекты "под ключ" — от проектирования до внедрения систем для ЖКХ и промышленности. Китайские производители вносят свой вклад за счет широкого спектра серийного оборудования, которое ускоряет реализацию таких проектов.

"ЭкваТэк 2025" демонстрирует переход от политики "замены ушедших брендов" к стратегии технологического лидерства.

• Россия уже замещает критические ниши (мембраны, насосы, реагенты, трубы).

• Начинается импортоопережение в сферах цифровизации и циркулярной экономики.

• Сформированы региональные кластеры (Москва, СПб, Волго-Урал), что создает устойчивую основу для отраслевой независимости.

Таким образом, "ЭкваТэк" становится не просто выставкой оборудования, а стратегическим полигоном будущего технологического суверенитета России в водной отрасли.

Посетителям выставки — представителям всех крупных водохозяйственных и промышленных предприятий страны (в этом году ожидается более 10 тыс. специалистов из 85 регионов России) — продемонстрируют современные решения и возможности для организации надежных поставок продукции, бесперебойного сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.

В 2025 г. впервые на "ЭкваТэк" будет представлена экспозиция, посвященная инженерным системам и технологиям для горячего водоснабжения "СитиТерм".

В рамках деловой программы выставки состоится форум "ЭкваТэк" — авторитетная отраслевая площадка, объединяющая профессионалов водного хозяйства для обсуждения актуальных задач и обмена опытом. Ведущие эксперты представят передовые технологии и перспективные разработки в сфере водоснабжения, водоотведения и экологической безопасности.

В первый день работы "ЭкваТэк" состоится церемония награждения победителей премии EWA, также состоится награждение студенческой премии "АкваМагистр".

Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО "Национальные Приоритеты", Российского Экологического Общества и других ведущих отраслевых ассоциаций.