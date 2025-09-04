Самарской области выделят почти 675 млн рублей на строительство сетей для производства ксантановой камеди

В четверг, 4 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев по видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Продолжаем рассматривать проекты, на которые будут выделены казначейские инфраструктурные кредиты. Распределили еще чуть более 46 млрд рублей для 37 проектов в 14 регионах. Кроме этого, отдельный пул КИК — это проекты в рамках конкурсного отбора. Все они имеют прямое отношение к повышению качества жизни наших граждан. Хочу подчеркнуть, что достижение целевых показателей реализации в программе КИК является ключевым и строго контролируемым параметром, поскольку речь идет об эффективном освоении средств и выполнении социальных обязательств перед гражданами", — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Глава региона представил доклад в рамках рассмотрения вопроса о конкурсном отборе инфраструктурных проектов в целях получения на их реализацию казначейских инфраструктурных кредитов. Регион направлял свою заявку для участия в этом отборе. По итогам ее рассмотрения Самарской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей.

"В рамках заявки планируется реализация инфраструктурного проекта "Создание сетей водоснабжения и водоотведения для комплекса по производству ксантановой камеди на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" в составе трех объектов", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Это строительство сетей водоснабжения технической водой, напорной сети бытовой канализации и первый этап реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и транспортной сети ОЭЗ. Проектная документация будет разработана в октябре 2026 года. Срок реализации мероприятий — 2026–2027 годы. Помимо средств инфраструктурного кредита, будут привлечены внебюджетные источники за счет средств управляющей компании АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти".

Соглашение о сотрудничестве по производству ксантановой камеди заключили Минпромторг, правительство Самарской области, Сбер и ООО "РусКамедь" на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Это будет первый в России комплекс полного цикла по производству ксантановой камеди для нужд российской промышленности в рамках укрепления технологического суверенитета.

Создание инженерных сетей позволит гарантировать водоснабжение и водоотведение крупного резидента особой экономической зоны ООО "РусКамедь" и способствовать реализации значимого производства, которое обеспечит новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления и неналоговые доходы консолидированного бюджета Самарской области.

Ранее региону были одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд руб., в том числе на модернизацию сетей теплоснабжения, реконструкцию объектов водоотведения, строительство котельных в ряде населенных пунктов. Кроме того, региону будут выделены дополнительные средства федерального бюджета — 8,6 млрд руб. на развитие промышленного потенциала, переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ.

"Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Минстрой России, Фонд развития территорий, задействованные федеральные министерства и организации за взаимодействие и поддержку региона", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.