Экономика и бизнес

Самарской области выделят почти 675 млн рублей на строительство сетей для производства ксантановой камеди

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 4 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев по видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

"Продолжаем рассматривать проекты, на которые будут выделены казначейские инфраструктурные кредиты. Распределили еще чуть более 46 млрд рублей для 37 проектов в 14 регионах. Кроме этого, отдельный пул КИК — это проекты в рамках конкурсного отбора. Все они имеют прямое отношение к повышению качества жизни наших граждан. Хочу подчеркнуть, что достижение целевых показателей реализации в программе КИК является ключевым и строго контролируемым параметром, поскольку речь идет об эффективном освоении средств и выполнении социальных обязательств перед гражданами", — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Глава региона представил доклад в рамках рассмотрения вопроса о конкурсном отборе инфраструктурных проектов в целях получения на их реализацию казначейских инфраструктурных кредитов. Регион направлял свою заявку для участия в этом отборе. По итогам ее рассмотрения Самарской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей.

"В рамках заявки планируется реализация инфраструктурного проекта "Создание сетей водоснабжения и водоотведения для комплекса по производству ксантановой камеди на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" в составе трех объектов", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Это строительство сетей водоснабжения технической водой, напорной сети бытовой канализации и первый этап реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и транспортной сети ОЭЗ. Проектная документация будет разработана в октябре 2026 года. Срок реализации мероприятий — 2026–2027 годы. Помимо средств инфраструктурного кредита, будут привлечены внебюджетные источники за счет средств управляющей компании АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти".

Соглашение о сотрудничестве по производству ксантановой камеди заключили Минпромторг, правительство Самарской области, Сбер и ООО "РусКамедь" на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Это будет первый в России комплекс полного цикла по производству ксантановой камеди для нужд российской промышленности в рамках укрепления технологического суверенитета.

Создание инженерных сетей позволит гарантировать водоснабжение и водоотведение крупного резидента особой экономической зоны ООО "РусКамедь" и способствовать реализации значимого производства, которое обеспечит новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления и неналоговые доходы консолидированного бюджета Самарской области.

Ранее региону были одобрены заявки с объемом казначейских инфраструктурных кредитов 4,13 млрд руб., в том числе на модернизацию сетей теплоснабжения, реконструкцию объектов водоотведения, строительство котельных в ряде населенных пунктов. Кроме того, региону будут выделены дополнительные средства федерального бюджета — 8,6 млрд руб. на развитие промышленного потенциала, переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ.

"Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, Минстрой России, Фонд развития территорий, задействованные федеральные министерства и организации за взаимодействие и поддержку региона", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

