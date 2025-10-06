Совместными усилиями: предприниматели Безенчукского района способствуют улучшению качества жизни сельчан

Сегодня бизнес не только осваивает новые направления, запускает производства, предлагает востребованные услуги, но и вносит свой вклад в улучшение жизни в родном регионе. Так, предпринимательская инициатива жителей Безенчукского района способствует стабильному развитию родной территории. Предприниматели реализуют общественные, социальные проекты, формируют благоприятную среду для жизни в муниципальном районе.

Возглавляет Союз предпринимателей Безенчукского района Джамиля Тажбаева. Предпринимательница работает в цветочном бизнесе уже более 16 лет. Рассказывает, что увлечение цветами началось еще в студенческие годы. Сначала была наемным сотрудником, позже стала собственником бизнеса. Сейчас в Безенчуке насчитывается два магазина, один специализируется на срезанных цветах, подарках, второй — с упором на товары для сада и огорода.

"Сейчас мы запустили садовую площадку, к весне она заработает в полную мощь. Будем продавать в большом объеме саженцы. Также в планах расширение нашего магазина, хотим установить большой холодильник для срезанных цветов", — рассказывает руководитель цветочной студии "Ammi".

Как председатель Союза, Джамиля Тажбаева вместе с другими бизнес-деятелями реализует общественно значимые проекты в родном районе. Одна из последних инициатив — полицейский класс ГАИ в пгт. Осинки, где дети изучают правила дорожной безопасности, проводят просветительские акции, а старшеклассники — получают профессиональную ориентацию от сотрудников ведомства.

"Я возглавила Союз в этом году, и меня поразило, сколько у нас крутых, отзывчивых предпринимателей. Они не только развивают свой бизнес, но и активно участвуют в жизни района. В планах у нас заниматься социальными, экологическими проектами, благоустройством, много внимания уделять молодому поколению. Хотим рассказывать им о предпринимательстве, проводить мастер-классы, наглядно показывая, чем занимаемся", — дополняет Джамиля.

В свою очередь, государство готово поддерживать предпринимателей в реализации их бизнес-проектов. Так, центры "Мой бизнес", которые работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", обеспечивают бизнес-сообщество необходимой информацией, проводят образовательные мероприятия, помогают с подбором инструментов господдержки, необходимых для запуска или расширения своего дела.

Вся информация о мерах господдержки, а также адреса центров "Мой бизнес" размещены на едином портале mybiz63.ru.