16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Совместными усилиями: предприниматели Безенчукского района способствуют улучшению качества жизни сельчан Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров В Самаре планируют создание сети канатных дорог НОВИКОМ и Ростех создадут проектный офис по мерам господдержки промышленности АО "Транснефть — Приволга" провело пожарное учение на производственном объекте в Республике Татарстан

Экономика и бизнес

Совместными усилиями: предприниматели Безенчукского района способствуют улучшению качества жизни сельчан

БЕЗЕНЧУК. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня бизнес не только осваивает новые направления, запускает производства, предлагает востребованные услуги, но и вносит свой вклад в улучшение жизни в родном регионе. Так, предпринимательская инициатива жителей Безенчукского района способствует стабильному развитию родной территории. Предприниматели реализуют общественные, социальные проекты, формируют благоприятную среду для жизни в муниципальном районе.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Возглавляет Союз предпринимателей Безенчукского района Джамиля Тажбаева. Предпринимательница работает в цветочном бизнесе уже более 16 лет. Рассказывает, что увлечение цветами началось еще в студенческие годы. Сначала была наемным сотрудником, позже стала собственником бизнеса. Сейчас в Безенчуке насчитывается два магазина, один специализируется на срезанных цветах, подарках, второй — с упором на товары для сада и огорода.

"Сейчас мы запустили садовую площадку, к весне она заработает в полную мощь. Будем продавать в большом объеме саженцы. Также в планах расширение нашего магазина, хотим установить большой холодильник для срезанных цветов", — рассказывает руководитель цветочной студии "Ammi".

Как председатель Союза, Джамиля Тажбаева вместе с другими бизнес-деятелями реализует общественно значимые проекты в родном районе. Одна из последних инициатив — полицейский класс ГАИ в пгт. Осинки, где дети изучают правила дорожной безопасности, проводят просветительские акции, а старшеклассники — получают профессиональную ориентацию от сотрудников ведомства.

"Я возглавила Союз в этом году, и меня поразило, сколько у нас крутых, отзывчивых предпринимателей. Они не только развивают свой бизнес, но и активно участвуют в жизни района. В планах у нас заниматься социальными, экологическими проектами, благоустройством, много внимания уделять молодому поколению. Хотим рассказывать им о предпринимательстве, проводить мастер-классы, наглядно показывая, чем занимаемся", — дополняет Джамиля.

В свою очередь, государство готово поддерживать предпринимателей в реализации их бизнес-проектов. Так, центры "Мой бизнес", которые работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", обеспечивают бизнес-сообщество необходимой информацией, проводят образовательные мероприятия, помогают с подбором инструментов господдержки, необходимых для запуска или расширения своего дела.
Вся информация о мерах господдержки, а также адреса центров "Мой бизнес" размещены на едином портале mybiz63.ru.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2