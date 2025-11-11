В Самаре снесут 6 аварийных домов: адреса

Департамент управления имуществом опубликовал два лота, связанных со сносом аварийных зданий в Самаре. Суммарная стоимость лотов - 6,56 млн рублей.

Первый лот — снос аварийного жилого дома на ул. Советской Армии, 260, литера А в Октябрьском районе Самары. На эти цели из городской казны готовы выделить 1,25 млн рублей.

Второй лот включает пять объектов, расположенных в Ленинском районе. Три здания находятся на ул. Садовой (дом № 144 литеры Б, Б1,Б2; дом № 150 литера Г; дом № 146-148 литеры Б, Б1,Б2), одно — на ул. Чкалова, 36, одно — на ул. Красноармейской, 67, литера А.

На их снос мэрия выделяет 5,31 млн рублей:

Победителей торгов определят после 20 ноября. Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.