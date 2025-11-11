В Самаре снесут 6 аварийных домов: адреса

Департамент управления имуществом опубликовал два лота, связанных со сносом аварийных зданий в Самаре. Суммарная стоимость лотов - 6,56 млн рублей.
Первый лот — снос аварийного жилого дома на ул. Советской Армии, 260, литера А в Октябрьском районе Самары. На эти цели из городской казны готовы выделить 1,25 млн рублей.
Второй лот включает пять объектов, расположенных в Ленинском районе. Три здания находятся на ул. Садовой (дом № 144 литеры Б, Б1,Б2; дом № 150 литера Г; дом № 146-148 литеры Б, Б1,Б2), одно — на ул. Чкалова, 36, одно — на ул. Красноармейской, 67, литера А.
На их снос мэрия выделяет 5,31 млн рублей:
Победителей торгов определят после 20 ноября. Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.