Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры. Основная цель программы — повышение привлекательности региона для туристов и создание новых комфортных условий для их пребывания. Подать заявку можно до 22 ноября.
"Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Предельный размер гранта — 7,5 млн рублей. Победители конкурса смогут направить средства на создание или благоустройство пляжей, спортивных и детских площадок, туристических маршрутов, создание условий для приема туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе — приобретение специального оборудования для оснащения гостиниц. Важными условиями является софинансирование со стороны участника не менее 50% от суммы гранта, а также наличие материально-технической базы для реализации проекта.
Господдержка способствует появлению новых инфраструктурных проектов, которые становятся новыми точками притяжения жителей и гостей региона.
Один из таких проектов — современный акватермальный комплекс "АТОЛ" в Тольятти, ввод которого запланирован на 2026 год. Концепция будущего комплекса объединит на своей территории бассейны, СПА-зоны и развлекательные пространства с общей проходимостью до 4 тыс. человек в сутки. Сопровождением проекта занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.
"Развитие туризма — один из наших ключевых приоритетов. Региональные гранты помогут нам поддержать инициативы бизнеса и сделать Самарскую область еще более комфортной и привлекательной для туристов. Мы рассчитываем, что в партнерстве власти и бизнеса в регионе будут созданы новые, современные объекты туристической инфраструктуры, востребованные жителями и гостями региона", — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Подробная информация о конкурсе, требования к участникам, состав пакета документов и критерии отбора размещены на официальных ресурсах министерства туризма Самарской области.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.