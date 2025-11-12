16+
Экономика и бизнес

Бизнес Самарской области получит гранты на развитие туристической инфраструктуры

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе грантов малому и среднему бизнесу на проекты по развитию туристической инфраструктуры. Основная цель программы — повышение привлекательности региона для туристов и создание новых комфортных условий для их пребывания. Подать заявку можно до 22 ноября.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Предельный размер гранта — 7,5 млн рублей. Победители конкурса смогут направить средства на создание или благоустройство пляжей, спортивных и детских площадок, туристических маршрутов, создание условий для приема туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе — приобретение специального оборудования для оснащения гостиниц. Важными условиями является софинансирование со стороны участника не менее 50% от суммы гранта, а также наличие материально-технической базы для реализации проекта.

Господдержка способствует появлению новых инфраструктурных проектов, которые становятся новыми точками притяжения жителей и гостей региона.

Один из таких проектов — современный акватермальный комплекс "АТОЛ" в Тольятти, ввод которого запланирован на 2026 год. Концепция будущего комплекса объединит на своей территории бассейны, СПА-зоны и развлекательные пространства с общей проходимостью до 4 тыс. человек в сутки. Сопровождением проекта занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

"Развитие туризма — один из наших ключевых приоритетов. Региональные гранты помогут нам поддержать инициативы бизнеса и сделать Самарскую область еще более комфортной и привлекательной для туристов. Мы рассчитываем, что в партнерстве власти и бизнеса в регионе будут созданы новые, современные объекты туристической инфраструктуры, востребованные жителями и гостями региона", — отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Подробная информация о конкурсе, требования к участникам, состав пакета документов и критерии отбора размещены на официальных ресурсах министерства туризма Самарской области. 

