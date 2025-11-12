В Самаре обновят электронные табло на Фрунзенском мосту

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог объявило конкурс на поиск подрядчика, который заменит оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением, расположенное на Фрунзенском мосту через реку Самару с выходом на дорогу "Центр — Поволжье — Урал".
На эти цели выделяют 39,96 млн рублей. Победитель торгов определится после 5 декабря. Он должен исполнить контракт до 30 июля 2026 года.
В техзадании указаны адреса установки ТПИ (табло переменной информации):
- м. п. Фрунзенский, ул. Фрунзе/ул. Крупской 1, Тип 1 2
- м. п. Фрунзенский, мост через озеро Банное 1, Тип 1 2
- м. п. Фрунзенский/ ООТ "Улица Дарвина" 1, Тип 2 2
- м. п. Фрунзенский/ ООТ "Ростовский переулок" 1, Тип 1 2
Также прописаны адреса установки АДМС (автоматическая дорожная метеостанция):
- мостовой переход "Фрунзенский", мост через реку Самару
- мостовой переход "Фрунзенский", мост через озеро Банное
