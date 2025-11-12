В Самаре обновят электронные табло на Фрунзенском мосту

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог объявило конкурс на поиск подрядчика, который заменит оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением, расположенное на Фрунзенском мосту через реку Самару с выходом на дорогу "Центр — Поволжье — Урал".