Трех жителей Самарской области будут судить за "продажу" сотен незаконных банковских карт

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело трех 24-летних жителей Новокуйбышевска, обвиняемых в незаконном обороте банковских карт. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Подозреваемых задержали в ноябре 2024 года. Им вменяют 219 преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель нашел в Интернете информацию о том, как изготовить банковские карты на третьих лиц, а затем привлек к "бизнесу" двух знакомых. Одиннадцать месяцев мужчины изготавливали карты и через мессенджеры продавали их анонимным пользователям. Полицейские предполагают, что затем эти карты использовали телефонные мошенники.

Новокуйбышевцев задержали в арендуемом офисе. У них изъяли восемь мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, а также более 1000 SIM-карт различных операторов, девять SIM-банков, 16 роутеров, шесть компьютеров и другую оргтехнику.

Во время расследования правоохранители допросили более 100 свидетелей, провели пять обысков, арестовали имущество задержанных, находящихся под домашним арестом, и счета на более чем 15 млн рублей. Материалы уголовного дела составляют 91 том, объем обвинительного заключения - 5 тыс. страниц.