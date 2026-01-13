Трех жителей Самарской области будут судить за "продажу" сотен незаконных банковских карт

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело трех 24-летних жителей Новокуйбышевска, обвиняемых в незаконном обороте банковских карт. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Подозреваемых задержали в ноябре 2024 года. Им вменяют 219 преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель нашел в Интернете информацию о том, как изготовить банковские карты на третьих лиц, а затем привлек к "бизнесу" двух знакомых. Одиннадцать месяцев мужчины изготавливали карты и через мессенджеры продавали их анонимным пользователям. Полицейские предполагают, что затем эти карты использовали телефонные мошенники.
Новокуйбышевцев задержали в арендуемом офисе. У них изъяли восемь мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, а также более 1000 SIM-карт различных операторов, девять SIM-банков, 16 роутеров, шесть компьютеров и другую оргтехнику.
Во время расследования правоохранители допросили более 100 свидетелей, провели пять обысков, арестовали имущество задержанных, находящихся под домашним арестом, и счета на более чем 15 млн рублей. Материалы уголовного дела составляют 91 том, объем обвинительного заключения - 5 тыс. страниц.
