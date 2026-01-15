Жительницы Самары хотели купить красную икру, но стали жертвами мошенника

В полицию Самары обратились женщины 56 и 63 лет. Они сообщили, что стали жертвой интернет-мошенника, пообещавшего продать им икру, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщины рассказали, что нашли в Интернете объявление о продаже икры горбуши по сильно сниженной цене. Не проверив отзывы, они перевели на указанный расчетный счет деньги - каждая по 6600 рублей.

После получения средств продавец несколько месяцев тянул время, обещая отправить товар, а затем вовсе перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.