Единая площадка помощи: как кадровые центры "Работа России" и центры "Сердце воина" поддерживают защитников и их близких

Кадровые центры "Работа России" в Самарской области являются комплексной площадкой для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на базе территориальных кадровых центров во всех муниципалитетах региона созданы и работают центры "Сердце воина".

В частности, территориальные кадровые центры "Работа России" г. Кинель, Кинельского и Большеглушицкого районов обеспечивают полный цикл помощи: от социально-правового консультирования и психологической поддержки до ключевого направления — содействия в профессиональном переобучении и трудоустройстве. Таким образом, "Сердце воина" стало логичным и системным элементом инфраструктуры кадрового центра, консолидирующим все необходимые услуги в одном месте для максимального удобства и эффективности.

Как отметил кадровый военный и руководитель территориального кадрового центра Большеглушицкого района Сергей Стрелкин, защитники Родины и их близкие знают, что они не остаются без внимания: каждый находится на индивидуальном сопровождении, в курсе оказываемых и планируемых мер поддержки. "Мы постоянно на связи, регулярно собираем наших защитников Отечества в клубе "Работа для СВОих", проводим специализированные ярмарки вакансий. Площадка "Сердца воина" позволяет оказать дополнительную помощь в психологической поддержке ветеранов", — добавил он.

Реальная помощь приносит значимые результаты — участники СВО и их семьи чувствуют заботу не на словах, а на деле. Ветеран спецоперации Андрей Мещеряков, который регулярно посещает территориальный кадровый центр, поделился: "Здесь мне оперативно не только подобрали новую работу, но и оказывают психологическую поддержку. Есть место, куда можно обратиться и получить реальную помощь. Я знаю, что мне здесь всегда рады и готовы помочь в решении вопросов".

Комплексная поддержка ветеранов и их родных также активно оказывается в территориальном кадровом центре города Кинель и Кинельского района при участии курсантов региональной образовательной программы "Школа героев". Она инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентской программы "Время героев".

Заместитель главы Кинельского района по вопросам поддержки участников СВО и их семей, выпускник первого потока "Школы героев", Владимир Пудов отметил, что кадровый центр и площадка "Сердце воина" образуют сильный и эффективный тандем. "Кадровый центр выступает как единая площадка, где объединены усилия коллег: оказывается психологическая поддержка, помощь в сложных ситуациях, предоставляются все актуальные меры, включая реабилитацию и помощь в открытии собственного дела. Неподдельное участие и внимание к судьбам ветеранов и их родных очень важны — ребята это ценят", — подчеркнул он.

Среди тех, кто недавно обратился за помощью, — участник спецоперации Николай Лопатин. У него есть планы по открытию собственного производства компонентов для гражданских дронов. "Со мной связались, пригласили в кадровый центр. У меня есть уверенность, что мои планы помогут реализовать, поддержка чувствуется. Для меня и моих близких такое внимание важно", — рассказал Николай Лопатин.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на портале "Работа России", через контакт-центр 8 (800) 302-15-44, а также у специалистов территориальных кадровых центров Самарской области.