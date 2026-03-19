Иван Носков: "Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов" Иван Носков полностью перешел в МАХ 20 дизайн-проектов обсудили жители Самары в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" Иван Носков: "Новая дорога должна отвечать абсолютно всем необходимым требованиям и нормативам" Молодые предприятия Самары планируют участие в нацпроекте "Новые материалы и химия"

На дорогах Самары продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Впервые комплекс программных и аппаратных решений для управления транспортными потоками в реальном времени появился в областной столице 5 лет назад. Принципы работы системы и то, как изменилась за это время дорожная обстановка, обсудили депутаты городской думы Самары во время выездного заседания в "Центре организации дорожного движения".

Фото: гордума Самары

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) призвана увеличить пропускную способность городских улиц, автоматизировать процессы управления дорожным движением и, как результат, повысить безопасность на дорогах.

На данный момент в Самаре более чем на 200 светофорах заменены контроллеры, установлено свыше 700 датчиков учета интенсивности движения транспортных потоков. К новому оборудованию подведены отдельные каналы связи. Для управления системой в "Центре организации дорожного движения" был создан специальный отдел.

Благодаря ИТС удалось увеличить пропускную способность Волжского проспекта, улиц Белорусской, Народной и Авроры. Сейчас ведутся работы в этом же направлении по улицам Гагарина и Коммунистической. Всего в городе скорректированы режимы 40 светофорных объектов.

Сотрудники центра могут дистанционно вносить изменения в режимы работы светофоров рядом с местами, где проходят массовые мероприятия. К таким методам прибегают исключительно по согласованию с Госавтоинспекцией и департаментом транспорта. Часть светофоров в исторической части города в ночное время переводится в режим желтого мигания.

"Сегодня мы увидели не только плюсы, но и обсудили проблемные вопросы, не позволяющие в полной мере реализовывать весь функционал таких систем. Например, обзорные видеокамеры помогли бы операторам быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, также они могут увеличить пропускную способность дороги и анализировать ситуации, связанные с образованием заторов. В целом, безусловно, эффективность внедрения интеллектуальных систем уже подтверждена на практике. Будем изыскивать средства для ее поддержки и развития", — отметил председатель Гордумы Сергей Рязанов.

Депутаты подчеркнули, что работы по внедрению ИТС в Самаре должны быть продолжены. В планах — установка дополнительных контроллеров и детекторов, которые позволят получить более детальную картину транспортных потоков. Это, в свою очередь, поможет еще точнее настраивать работу светофоров и эффективнее распределять нагрузку на дорожную сеть.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

