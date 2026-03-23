Авито Подработка: в Самарской области число предложений о подработке в легкой промышленности выросло на 86% за год, в пищевой — на 48%

Аналитики Авито Подработки изучили, как за год изменился спрос на исполнителей для подработки в легкой и пищевой промышленности, сравнив данные за 2025 год с показателями 2024 года. Выяснилось, что в Самарской области бизнес-заказчики стали заметно чаще размещать предложения о подработке в этих сегментах: в сфере производства тканей, одежды и обуви их число выросло на 86%, а в пищевой промышленности — на 48% год к году.
Чаще всего на подработку в Самарской области стали искать маркировщиков — количество предложений о сменах для них увеличилось в 2,7 раза (+171%) за год. В обязанности исполнителей обычно входит нанесение и проверка маркировки, подготовка этикеток, а также сортировка и распределение продукции перед отправкой. В среднем за одну смену такие исполнители могли рассчитывать на вознаграждение в размере около 4 596 рублей.
В топе по динамике оказались фасовщики — число предложений о подработке для них выросло в 2,4 раза (+142%) год к году. Обычно исполнители на этой позиции занимаются фасовкой и упаковкой продукции, подготовкой товаров к отправке и проверкой качества упаковки. Исполнителям на таких позициях предлагали порядка 6 108 рублей за смену.
Профессии в легкой и пищевой промышленности с наибольшим ростом числа предложений о подработке за год по России в целом, 2024/2025
*— Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов. Поэтому итоговые заработки могут отличаться от медианных значений.
"В легкой и пищевой промышленности на подработку чаще всего ищут исполнителей на складские позиции. Вместе с тем в сегменте производства одежды, обуви и тканей заметен рост спроса на специалистов по продвижению: число предложений о подработке для менеджеров по работе с маркетплейсами увеличилось в два раза (+110%). Кроме того, в отрасли все чаще появляются предложения для SMM-специалистов, которые продвигают в социальных сетях бренды одежды, обуви и текстильной продукции — число таких вариантов выросло на 4% за год", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".
Между тем растет и интерес самих исполнителей к занятости в этих сферах. По России в целом наиболее активно выросло число откликов на подработку комплектовщиком (+118%), упаковщиком (+109%) и вязальщиком (+30%).
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.