Авито Подработка: в Самарской области число предложений о подработке в легкой промышленности выросло на 86% за год, в пищевой — на 48%

Аналитики Авито Подработки изучили, как за год изменился спрос на исполнителей для подработки в легкой и пищевой промышленности, сравнив данные за 2025 год с показателями 2024 года. Выяснилось, что в Самарской области бизнес-заказчики стали заметно чаще размещать предложения о подработке в этих сегментах: в сфере производства тканей, одежды и обуви их число выросло на 86%, а в пищевой промышленности — на 48% год к году.

Чаще всего на подработку в Самарской области стали искать маркировщиков — количество предложений о сменах для них увеличилось в 2,7 раза (+171%) за год. В обязанности исполнителей обычно входит нанесение и проверка маркировки, подготовка этикеток, а также сортировка и распределение продукции перед отправкой. В среднем за одну смену такие исполнители могли рассчитывать на вознаграждение в размере около 4 596 рублей.

В топе по динамике оказались фасовщики — число предложений о подработке для них выросло в 2,4 раза (+142%) год к году. Обычно исполнители на этой позиции занимаются фасовкой и упаковкой продукции, подготовкой товаров к отправке и проверкой качества упаковки. Исполнителям на таких позициях предлагали порядка 6 108 рублей за смену.

Профессии в легкой и пищевой промышленности с наибольшим ростом числа предложений о подработке за год по России в целом, 2024/2025

*— Фактическое вознаграждение на подработке зависит от количества смен, опыта исполнителя, региона и других факторов. Поэтому итоговые заработки могут отличаться от медианных значений.

"В легкой и пищевой промышленности на подработку чаще всего ищут исполнителей на складские позиции. Вместе с тем в сегменте производства одежды, обуви и тканей заметен рост спроса на специалистов по продвижению: число предложений о подработке для менеджеров по работе с маркетплейсами увеличилось в два раза (+110%). Кроме того, в отрасли все чаще появляются предложения для SMM-специалистов, которые продвигают в социальных сетях бренды одежды, обуви и текстильной продукции — число таких вариантов выросло на 4% за год", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Между тем растет и интерес самих исполнителей к занятости в этих сферах. По России в целом наиболее активно выросло число откликов на подработку комплектовщиком (+118%), упаковщиком (+109%) и вязальщиком (+30%).