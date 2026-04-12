Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Пасхой

В воскресенье, 12 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с православным праздником - Пасхой.

"Этот святой день несет свет любви, добра и мира, наполняет наши души благоговейным чувством, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, придает силы для преодоления жизненных трудностей.

Праздник Пасхи уже давно вышел за рамки только религиозной традиции. На протяжении многих веков пасхальные торжества неизменно объединяют нашу страну на основе ценностей, близких всем народам и конфессиям. Вера, семья, милосердие - духовно-нравственные идеалы, на которых воспитаны поколения людей самых разных национальностей", - сказал глава региона.

Он добавил, что сегодня, как и во все времена, православное духовенство помогает людям обретать духовную опору в любви к Родине, в помощи ближним и служении Отчизне.

"Особенно ярко это проявляется в зоне проведения специальной военной операции. Священнослужители молитвой укрепляют боевой дух наших героев, словом и делом способствуют приближению победы. Пасхальная радость воодушевляет наших воинов, напоминает им о связи с домом, с родными и близкими, о священной миссии по защите Отечества. Уверен, вместе мы преодолеем все испытания, защитим все, что для нас по-настоящему дорого, обеспечим мирную, безопасную жизнь на родной земле.

От всей души желаю всем жителям Самарской области здоровья, семейного счастья и благополучия!" - пожелал Вячеслав Федорищев.