В Самарской области будут судить братьев, обвиняемых в кражах из сетевых магазинов

В ноябре 2025 г. в полицию Сергиевского района поступили заявления о кражах от представителей сетевых магазинов. Согласно представленной документации, причиненный торговым организациям ущерб составил более 30000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили цвет, марку и государственный регистрационный номер автомобиля, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники. Молодых людей задержали в Самаре. Ими оказались жители областного центра - братья 17 и 18 лет. Задержанные пояснили, что приехали из Самары и в течение дня совершили хищения товаров и продуктов питания из магазинов, расположенных в Сергиевском районе. Похищенное продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Следователи возбудили четыре уголовных дела. Молодым людям вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.