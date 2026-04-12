Губернатор Самарской области поздравил жителей с Днем космонавтики

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 12 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области с поздравлением по случаю Дня космонавтики и 65-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Глава региона отметил, что для Самарской области этот праздник наполнен особенным смыслом. Именно в Куйбышеве были построены две первые ступени гагаринской ракеты "Восток", которая позволила воплотить в жизнь многовековую мечту человечества - проложить дорогу к звездам.

"Это событие стало результатом трудового подвига наших ученых, испытателей, конструкторов, рабочих.
За прошедшие десятилетия в регионе накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране и по сей день оставаться одной из ведущих космических держав мира", - констатировал Вячеслав Федорищев.

Он добавил: значимый вклад в освоение околоземного пространства внесли летчики-космонавты, чья биография тесно связана с нашей областью, - Сергей Авдеев, Олег Атьков, Геннадий Манаков, Валерий Быковский, Михаил Корниенко, Алексей Губарев, Олег Кононенко, мировой рекордсмен по суммарной продолжительности нахождения человека на орбите. 

"Самара по-прежнему с полным правом может называться космической столицей России - ключевые предприятия региона при поддержке государства сохраняют свои передовые позиции в сфере ракето- и двигателестроения, способствуют укреплению обороноспособности страны, реализации национального проекта "Космос", достижению целей специальной военной операции, поставленных президентом РФ  Владимиром Владимировичем Путиным", - подчеркнул губернатор.

"Искренне благодарю работников и ветеранов АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Авиакор-авиационный завод", АО "Тяжмаш", АО "Авиаагрегат" и других предприятий за самоотверженный труд, высочайшую ответственность, новаторский подход к делу, преданность своему призванию. От всей души желаю вам, уважаемые друзья, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо нашей Родины!" - заключил Вячеслав Федорищев.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

