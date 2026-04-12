Губернатор Самарской области поздравил жителей с Днем космонавтики

В воскресенье, 12 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области с поздравлением по случаю Дня космонавтики и 65-летия полета Юрия Гагарина в космос.
Глава региона отметил, что для Самарской области этот праздник наполнен особенным смыслом. Именно в Куйбышеве были построены две первые ступени гагаринской ракеты "Восток", которая позволила воплотить в жизнь многовековую мечту человечества - проложить дорогу к звездам.
"Это событие стало результатом трудового подвига наших ученых, испытателей, конструкторов, рабочих.
За прошедшие десятилетия в регионе накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране и по сей день оставаться одной из ведущих космических держав мира", - констатировал Вячеслав Федорищев.
Он добавил: значимый вклад в освоение околоземного пространства внесли летчики-космонавты, чья биография тесно связана с нашей областью, - Сергей Авдеев, Олег Атьков, Геннадий Манаков, Валерий Быковский, Михаил Корниенко, Алексей Губарев, Олег Кононенко, мировой рекордсмен по суммарной продолжительности нахождения человека на орбите.
"Самара по-прежнему с полным правом может называться космической столицей России - ключевые предприятия региона при поддержке государства сохраняют свои передовые позиции в сфере ракето- и двигателестроения, способствуют укреплению обороноспособности страны, реализации национального проекта "Космос", достижению целей специальной военной операции, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - подчеркнул губернатор.
"Искренне благодарю работников и ветеранов АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Авиакор-авиационный завод", АО "Тяжмаш", АО "Авиаагрегат" и других предприятий за самоотверженный труд, высочайшую ответственность, новаторский подход к делу, преданность своему призванию. От всей души желаю вам, уважаемые друзья, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо нашей Родины!" - заключил Вячеслав Федорищев.
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит