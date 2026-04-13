В Сызрани задержали подозреваемого в организации интернет‑закладок с крупной партией наркотиков В Сызранском районе Самарской области суд вынес приговор мужчине, напавшему с ножом на двух незнакомцев В Тольятти будут судить "черных риэлторов", которые более 30 лет незаконно проводили сделки с недвижимостью Самарец перевел мошенникам на "безопасный счет" 1,2 млн рублей Тольяттинский маньяк-педофил Олег Рыльков потребовал компенсацию от государства

Пенсионерка прописала в тольяттинской квартире 26 мигрантов и попала под статью

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение в отношении ранее не судимой 55-летней уроженки г. Селюкта Ошской области (Кыргызстан). Ее обвиняют в совершении 33 преступлений по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ".

Пенсионерка захотела поправить свое материальное положение и с 9 по 27 января фиктивно прописала в своей квартире на ул. 70 лет Октября 26 мигрантов. За это она получила вознаграждение — 13 тыс. рублей (по 500 рублей с каждого "прописанного").

Вину женщина признала. Сейчас уголовное дело направлено в суд, а незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с учета. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

