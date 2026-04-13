Пенсионерка прописала в тольяттинской квартире 26 мигрантов и попала под статью

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение в отношении ранее не судимой 55-летней уроженки г. Селюкта Ошской области (Кыргызстан). Ее обвиняют в совершении 33 преступлений по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ".

Пенсионерка захотела поправить свое материальное положение и с 9 по 27 января фиктивно прописала в своей квартире на ул. 70 лет Октября 26 мигрантов. За это она получила вознаграждение — 13 тыс. рублей (по 500 рублей с каждого "прописанного").

Вину женщина признала. Сейчас уголовное дело направлено в суд, а незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с учета. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.