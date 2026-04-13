Ко Дню космонавтики награды сотрудникам РКЦ "Прогресс" вручил Вячеслав Федорищев

Сегодня, 13 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ "Прогресс" ко Дню космонавтики.

Открывая мероприятие, глава региона отметил, что рамках недели космонавтики, объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области прошли многие события.

"Именно здесь создавался, закладывался фундамент будущих побед и событий в самой значимой для развития нашей страны отрасли. От космонавтики идет все - не только прикладные науки, которые замечательным образом развиваются в наших университетах, но и понимание того, что наше человечество шагает вперед семимильными шагами. Эти шаги определяет наш народ, первопроходцы, которые стремились к тому, чтобы покорять космос, и делают это буквально прямо сейчас", - сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, АО "РКЦ "Прогресс" - один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа "Союз". Здесь работает более 13 тыс. человек. Предприятие проводит запуски самарских ракет-носителей "Союз-2", "Союз-СТ", "Союз-2-1В" с трех космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный.

"Вклад людей, работающих здесь, в развитие ракетно-космической отрасли и укрепление технологического суверенитета всей страны по-настоящему значительный. Их труд, требующий полной самоотдачи, внимательности, слаженности, заслуживает уважения. На РКЦ "Прогресс" работают профессионалы, которые выходят за рамки предложенного и создают новое, передовое, все то, что развивает отрасль", - подчеркнул глава региона.

За 2025 г. АО "РКЦ "Прогресс" обеспечило 13 пусковых кампаний: две - с космодрома Восточный, шесть - с космодрома Байконур, пять - с космодрома Плесецк. За январь-март 2026 года предприятие обеспечило три пусковые кампании. Всего предприятие обеспечило более 2000 запусков. АО "РКЦ "Прогресс" является участником практически всех крупнейших программ освоения космоса, включая "лунную", создание многоразовой космической системы "Энергия-Буран", участвовало в международной миссии "Союз-Аполлон".

"Значительная доля инновационных разработок, производственных мощностей и кадрового потенциала ракетно-космической отрасли сосредоточена именно здесь. За всем этим стоят конкретные люди, которые своим умом, своим трудолюбием, своим ответственным подходом к работе задают тон всему направлению, обеспечивая космическое лидерство Самарской области и страны в целом", - добавил Вячеслав Федорищев.

Отдельно глава региона отметил ветеранов отрасли, которые бережно хранят и передают свои наработки молодым специалистам, помогают в подготовке кадров.